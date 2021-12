Chelsea, Granovskaia: «2021 anno indimenticabile. Il segreto del successo…» (Di martedì 14 dicembre 2021) L’amministratrice delegata del Chelsea, Marina Granovskaia, parla dal palco del Golden Boy: ecco le sue dichiarazioni Marina Granovskaia, ad del Chelsea, parla dopo aver ricevuto il premio di dirigente dell’anno in occasione della premiazione per il Golden Boy. DICHIARAZIONI – «Ero sorpresa che esistesse un premio per il mio lavoro nello sport, ma il merito è tutto del Chelsea. Il 2021 è stato un anno difficile ma indimenticabile, abbiamo vinto tanto. Il segreto? Se lo sapessi vinceremmo ogni anno. Direi duro lavoro, con una squadra di persone che ti porti al successo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) L’amministratrice delegata del, Marina, parla dal palco del Golden Boy: ecco le sue dichiarazioni Marina, ad del, parla dopo aver ricevuto il premio di dirigente dell’in occasione della premiazione per il Golden Boy. DICHIARAZIONI – «Ero sorpresa che esistesse un premio per il mio lavoro nello sport, ma il merito è tutto del. Ilè stato undifficile ma, abbiamo vinto tanto. Il? Se lo sapessi vinceremmo ogni. Direi duro lavoro, con una squadra di persone che ti porti al successo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

