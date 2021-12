Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto e la dura lettera per il Super Green Pass: “Mi spiego caro Stato?”. Fabio Fazio: “Stai calma” (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come in ogni puntata di Che Tempo Che Fa anche ieri 12 dicembre Luciana Littizzetto si è ritagliata alcuni minuti per la ‘letterina settimanale’. Questa volta il destinatario è Stato il Governo con focus principale sul Super Green Pass, di cui tanto si sta parlando in questi giorni. Prima, però, ha mostrato una foto con i medicinali che i pazienti malati di Covid e ricoverati in terapia intensiva sono costretti a prendere per guarire: “Ma se tu, No Vax, poi ammalandoti devi prendere tutte queste medicine… tu sai cosa c’è dentro? Anche metadone e ketamina quando i dolori si fanno insopportabili. Quindi no ad un vaccino sicuro e poi prendi tutta questa roba qua”, ha esordito. Poi ha preso in mano una lettera: “Vuoi leggerla proprio oggi?”, ha domandato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Come in ogni puntata di CheChe Fa anche ieri 12 dicembresi è ritagliata alcuni minuti per la ‘letterina settimanale’. Questa volta il destinatario èil Governo con focus principale sul, di cui tanto si sta parlando in questi giorni. Prima, però, ha mostrato una foto con i medicinali che i pazienti malati di Covid e ricoverati in terapia intensiva sono costretti a prendere per guarire: “Ma se tu, No Vax, poi ammalandoti devi prendere tutte queste medicine… tu sai cosa c’è dentro? Anche metadone e ketamina quando i dolori si fanno insopportabili. Quindi no ad un vaccino sicuro e poi prendi tutta questa roba qua”, ha esordito. Poi ha preso in mano una: “Vuoi leggerla proprio oggi?”, ha domandato ...

