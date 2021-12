Che spettacolo questa campagna per il Quirinale (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci sono almeno due aspetti eccezionali che riguardano la campagna elettorale in corso per la prossima presidenza della Repubblica. Il primo aspetto, semplicemente spettacolare, è che, per la prima volta nella storia della Repubblica, esiste una campagna elettorale vera e propria, alla luce del sole, se così si può dire, che riguarda una competizione quirinalizia le cui meccaniche sono tradizionalmente opache, segrete, inafferrabili. questa volta invece no. questa volta i candidati si presentano sulla scena pubblica in modo persino esplicito. Silvio Berlusconi è candidato al Quirinale, non ha molte possibilità, ma la sua candidatura è lì, è ufficiale, è quasi formale, e la coalizione del centrodestra al momento è tutta schierata con lui (Salvini e Meloni al momento non sanno come dirgli che il loro ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ci sono almeno due aspetti eccezionali che riguardano laelettorale in corso per la prossima presidenza della Repubblica. Il primo aspetto, semplicemente spettacolare, è che, per la prima volta nella storia della Repubblica, esiste unaelettorale vera e propria, alla luce del sole, se così si può dire, che riguarda una competizione quirinalizia le cui meccaniche sono tradizionalmente opache, segrete, inafferrabili.volta invece no.volta i candidati si presentano sulla scena pubblica in modo persino esplicito. Silvio Berlusconi è candidato al, non ha molte possibilità, ma la sua candidatura è lì, è ufficiale, è quasi formale, e la coalizione del centrodestra al momento è tutta schierata con lui (Salvini e Meloni al momento non sanno come dirgli che il loro ...

Ultime Notizie dalla rete : Che spettacolo I regali che vorrei (fare) ... più di 200 le esperienze che si possono fare, per una vera immersione in luoghi che permettono di ... Per gli appassionati di musica e teatro, anziché scegliere uno spettacolo sulla fiducia, si può ...

PAGELLE e TABELLINO Inter - Cagliari - Professor Calhanoglu, incubo Godin Inzaghi 8 - Inter frizzante che dà spettacolo e scalda il pubblico di San Siro. I nerazzurri dominano con un percentuale altissima di possesso palla, creando una caterva di occasioni. Missione ...

Battocletti, che spettacolo: tripletta d'oro agli Europei di cross La Gazzetta dello Sport

Allevi e Giacobazzi in primavera a Udine IN CARTELLONEGrande musica e comicità protagoniste di due nuovi importanti spettacoli, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, nella prossima stagione. Il 1° marzo prossimo sarà il ...

