Che pianto questa mia Milano che ha paura del Natale, paura di se stessa (Di lunedì 13 dicembre 2021) A Milano non ride nessuno. E va bene che la Stazione Centrale è il museo delle mascherine, ma gli occhi non mentono però. Sguardi bassi, traiettorie spente, la fretta automatica che non va da nessuna parte. Sono tornato per vedere come funziona il supergreenpass, quella trovata che secondo il nostro infallibile presidente Draghi metteva in sicurezza i vaccinati e dopo una settimana i contagiati col vaccino sono esplosi. In tutti i sensi. Fuori dalla Stazione, che non è più da un pezzo quella inaugurata dal Duce nel 1931 su progetto dell’architetto Ulisse Stacchini, con la vergogna imperitura del binario 21 da cui partivano i treni degli ebrei diretti ai lager, è tutto un incubo di maxischermi e di tecnologia frigida, un centro commerciale con dietro dei convogli che arrivano e spariscono in continuazione, fuori dalla Stazione dicevo di controlli non se ne vedono; ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Anon ride nessuno. E va bene che la Stazione Centrale è il museo delle mascherine, ma gli occhi non mentono però. Sguardi bassi, traiettorie spente, la fretta automatica che non va da nessuna parte. Sono tornato per vedere come funziona il supergreenpass, quella trovata che secondo il nostro infallibile presidente Draghi metteva in sicurezza i vaccinati e dopo una settimana i contagiati col vaccino sono esplosi. In tutti i sensi. Fuori dalla Stazione, che non è più da un pezzo quella inaugurata dal Duce nel 1931 su progetto dell’architetto Ulisse Stacchini, con la vergogna imperitura del binario 21 da cui partivano i treni degli ebrei diretti ai lager, è tutto un incubo di maxischermi e di tecnologia frigida, un centro commerciale con dietro dei convogli che arrivano e spariscono in continuazione, fuori dalla Stazione dicevo di controlli non se ne vedono; ...

