Che cos’ha di speciale il porno che piace alle donne (Di lunedì 13 dicembre 2021) I filmati pornografici più amati dalle donne rispondono a caratteristiche ben precise che hanno a che fare anche con l’emancipazione e una maggiore consapevolezza di sé e della propria sessualità Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 dicembre 2021) I filmatigrafici più amati drispondono a caratteristiche ben precise che hanno a che fare anche con l’emancipazione e una maggiore consapevolezza di sé e della propria sessualità

