Charlie Haas | “Vedrei bene Shelton nel ruolo di coach”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 dicembre 2021)Benjamin hanno indubbiamente formato una delle coppie più vincenti nella divisione tag team sia della WWE che della storica ROH. Molto amici, non manca mai occasione per approfittare di dire delle belle parole l’un per l’altro. In questo casoin una recente intervista ha parlato della situazione attuale dialla corte di McMahon e riferendosi a quella che potrebbe essere una nuova carriera quando deciderà di appendere gli stivali al chiodo. Le sue parole “Io e lui siamo molto amici, inoltre è il padrino di mia figlia. Parliamo spesso. Lui ha sopravvissuto ai vari licenziamenti e credo che se lo stiano conservando per quello che potrebbe diventare dopo il ritiro. Lonei panni diper wrestler ...