Charlene di Monaco "ha il volto sfigurato, ecco perché si nasconde": l'ultimo terrificante scoop (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ora, su Charlene di Monaco, piove un'ultima drammatica testimonianza. Da prendere con le pinze, ovviamente, come tutto quello che riguarda la Wittstock, tornata dopo lunghi mesi nel principato salvo poi sparire nuovamente nel nulla, pare ricoverata in una clinica svizzera, il tutto mentre il matrimonio col principe Alberto sembra essere naufragato da tempo. Ma come detto, ora, si rincorrono nuove voci. Secondo quanto scrive Pilar Eyre, giornalista spagnola esperta di faccende che riguardano i reali europei, Charlene di Monaco si terrebbe lontana dagli sguardi del pubblico poiché "sfigurata dopo un intervento di chirurgia plastica". Questo è quanto la giornalista scrive sul proprio blog: pare che la principessa, infatti, avrebbe subito gravi conseguenze in seguito a lifting facciale al quale si era sottoposta a ...

