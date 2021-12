Charlene di Monaco | dal letto della clinca l’appello disperato che fa pensare al peggio | la situazione precipita

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 13 dicembre 2021) È ancora lontana dai suo affetti. La principessa diè infatti da tempo ricoverata in una clinica privata e per questo avrebbe chiesto ad Alberto di coinvolgere il più possibile le sorelle di lui, Carolina e Stéphanie di, nella crescita e nell’educazione dei due figli. Una richiesta, quella pubblicata dalla rivista Gala e in riferimento ai gemelli Jacques e Gabriella, che aumenta la preoccupazione sulle reali condizioni di salute di. Lo stesso principe Alberto aveva ammesso: "La Principessa ha voluto che le mie sorelle subentrassero nell’educazione dei bambini in sua assenza perché da parte mia le mie responsabilità di Principe non mi permettono di essere sempre lì per loro", erano state le sue parole in un'intervista a Point de Vue. Intanto si susseguono le indiscrezioni ...