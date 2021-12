Champions | Sporting - Juve e Inter - Ajax | ma è tutto da rifare

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - Agenzia_Ansa : L'Inter affronterà l'Ajax negli ottavi di Champions League e la Juventus affronterà lo Sporting Lisbona. Lo ha stab… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI DI FINALE: SPORTING LISBONA-JUVE ? Chi andrà ai quarti di finale? #SkySport… - forzaroma : Caos Uefa: i sorteggi della Champions League saranno ripetuti alle ore 15 #ASRoma - Moixus1970 : RT @RadioSportiva: Situazione paradossale ai sorteggi di Champions League. La Uefa comunica che sono tutti da rifare, alle ore 15. Il Villa… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Sporting

...tweet la Uefa giustifica il clamoroso errore nel sorteggio degli ottavi di finale di... dopo che precedentemente erano state sorteggiate contro Ajax eLisbona. Sono stati Manchester ...Era andata bene, ma si dovrà rifare tutto. Ci sarà un nuovo sorteggio per gli Ottavi diLeague dopo che Manchester United e Atletico Madrid hanno chiesto all'Uefa di ripetere per ......"Un sorteggio favorevole di Champions. La Juventus ha preso lo Sporting Lisbona, è vero che è uscita con Lione e Porto negli ultimi anni, ma per come stava andando il sorteggio è andata di lusso. Non ...Il sorteggio di Champions. Poteva andare decisamente peggio per le due squadre italiane rimaste in lizza in Champions League, la Juventus, che ha vinto il proprio girone e l’Int ...