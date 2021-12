Champions League, Villarreal: l’avversaria della Juventus (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo pomeriggio si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions League. Sorteggi che alla Juventus capolista del gruppo H, hanno portato abbastanza bene tenendo conto delle papabili avversarie. I bianconeri infatti hanno pescato gli spagnoli del Villarreal come avversaria degli ottavi di Champions. Andiamo a scoprire insieme il modo di giocare, e i pregi e i difetti del Villarreal, avversaria della Juventus. Villarreal: l’avversaria della Juventus agli ottavi. I pro e i contro La vittoria contro il Malmo e il pareggio in extremis del Chelsea sul campo dello Zenit, hanno garantito il primo posto nel gruppo H agli uomini di Massimiliano Allegri. Grazie a questo ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo pomeriggio si sono svolti i sorteggi per gli ottavi di finale di. Sorteggi che allacapolista del gruppo H, hanno portato abbastanza bene tenendo conto delle papabili avversarie. I bianconeri infatti hanno pescato gli spagnoli delcome avversaria degli ottavi di. Andiamo a scoprire insieme il modo di giocare, e i pregi e i difetti del, avversariaagli ottavi. I pro e i contro La vittoria contro il Malmo e il pareggio in extremis del Chelsea sul campo dello Zenit, hanno garantito il primo posto nel gruppo H agli uomini di Massimiliano Allegri. Grazie a questo ...

Advertising

UEFAcom_it : A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posson… - sportbible : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League - Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - AlexDGlondon : Il Villarreal gioca di solidità, da pochi spazi e riparte in contropiede. L’avversario perfetto per una @juventusfc… - SAID73071004 : @Seby_Sarno_ @la_rossonera A gennaio arriverà solo il sostituto di Kjaer? Se sarà così allora è inutile prenderci p… -