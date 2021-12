Champions League, tutti gli accoppiamenti degli ottavi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League: Benfica-Real Madrid; Villarreal-Manchester City; Atletico Madrid-Bayern Monaco; Salisburgo-Liverpool; Inter-Ajax; Sporting-Lisbona-Juventus; Chelsea-Lilla; Paris Saint Germain-Manchester United. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questi glidi finale di: Benfica-Real Madrid; Villarreal-Manchester City; Atletico Madrid-Bayern Monaco; Salisburgo-Liverpool; Inter-Ajax; Sporting-Lisbona-Juventus; Chelsea-Lilla; Paris Saint Germain-Manchester United.

Advertising

sportbible : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League - mundodeportivo : ?? PSG - MANCHESTER UNITED ?? MESSI vs CRISTIANO RONALDO #UCL #UCLdraw - SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - GoalItalia : #UCLdraw, sarà di nuovo Messi vs Ronaldo ?? Sfide europee in assoluta parità ?? - muhsin_baba : RT @bbchausa: PSG za ta fafata da United a Champions League! Messi da Ronaldo za a kece raini -