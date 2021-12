Champions League: sorteggio annullato. Nuova estrazione alle 15 (Di lunedì 13 dicembre 2021) sorteggio Champions League Aggiornamento delle 13.45 Tutto da rifare! Complice un errore tecnico (inizialmente il Manchester United era stato estratto contro il Villarreal, ma i due club provengono dallo stesso girone e non si sarebbero potuti scontrare, mentre la pallina del Liverpool era stata inserita al posto di quella del Manchester United tra i possibili avversari dell’Atletico Madrid), il sorteggio effettuato alle 12.00 è dichiarato nullo. Di conseguenza, comunica la Uefa, si procederà alle 15.00 con una Nuova estrazione, che definirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale. Champions League 2021/2022: dove seguire il sorteggio in diretta Archiviata la fase a gironi, la Uefa ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 13 dicembre 2021)Aggiornamento delle 13.45 Tutto da rifare! Complice un errore tecnico (inizialmente il Manchester United era stato estratto contro il Villarreal, ma i due club provengono dallo stesso girone e non si sarebbero potuti scontrare, mentre la pallina del Liverpool era stata inserita al posto di quella del Manchester United tra i possibili avversari dell’Atletico Madrid), ileffettuato12.00 è dichiarato nullo. Di conseguenza, comunica la Uefa, si procederà15.00 con una, che definirà gli accoppiamenti degli ottavi di finale.2021/2022: dove seguire ilin diretta Archiviata la fase a gironi, la Uefa ...

