Champions League, i nuovi sorteggi: l’Inter trova il Liverpool, la Juventus contro il Villarreal (Di lunedì 13 dicembre 2021) Saranno Villarreal e Liverpool gli avversari di Juventus e Inter agli ottavi di finale di Champions League. Il sorteggio è stato ripetuto dopo un errore nell’estrazione delle squadre, che ha portato la Uefa a dichiararlo nullo. Inizialmente, i bianconeri erano stati estratti con lo Sporting Lisbona, mentre i nerazzurri con l’Ajax. Il nuovo sorteggio è più duro per entrambe le italiane: il Villarreal è la squadra campione in carica di Europa League, e all’ultima giornata dei gironi di Champions League ha eliminato l’Atalanta, andando a vincere a Bergamo; il Liverpool, dal canto suo, è uno dei top team in assoluto in Europa. Ecco tutti gli accoppiamenti agli ottavi di finale usciti ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sarannogli avversari die Inter agli ottavi di finale di. Ilo è stato ripetuto dopo un errore nell’estrazione delle squadre, che ha portato la Uefa a dichiararlo nullo. Inizialmente, i bianconeri erano stati estratti con lo Sporting Lisbona, mentre i nerazzurri con l’Ajax. Il nuovoo è più duro per entrambe le italiane: ilè la squadra campione in carica di Europa, e all’ultima giornata dei gironi diha eliminato l’Atalanta, andando a vincere a Bergamo; il, dal canto suo, è uno dei top team in assoluto in Europa. Ecco tutti gli accoppiamenti agli ottavi di finale usciti ...

Advertising

sportbible : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League - Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - Eurosport_IT : 'A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posso… - DaniloBatresi : RT @ncorrasco: Per fortuna non abbiamo grandi ambizioni in Champions League e possiamo quasi prenderla a ridere, ma è davvero incredibile q… - DaniloBatresi : RT @ncorrasco: Con l'Ajax potevamo giocarcela, con il Liverpool oggettivamente no. Ergo, godiamoci due grandi serate di Champions League e… -