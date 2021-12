Champions League, clamoroso: l’Atletico Madrid chiede di rifare il sorteggio! (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pazzesco in Champions League. Durante il sorteggio degli ottavi di finale è andato in scena un grave errore che ha indotto l’Atletico Madrid, club spagnolo accoppiato con il Manchester City, a chiedere un nuovo sorteggio. La situazione è da monitorare attentamente: potrebbe andare in scena una nuova cerimonia degli accoppiamenti. Per il grande imbarazzo dell’UEFA. Champions League: l’Atletico Madrid vuole un nuovo sorteggio Tutto ha del clamoroso in questi accoppiamenti di Nyon. Durante il sorteggio degli ottavi di Champions League, ha fatto scalpore la presenza della pallina del Manchester United pescata per sfidare il Villarreal: qualcosa che non si sarebbe dovuta verificare, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Pazzesco in. Durante il sorteggio degli ottavi di finale è andato in scena un grave errore che ha indotto, club spagnolo accoppiato con il Manchester City, are un nuovo sorteggio. La situazione è da monitorare attentamente: potrebbe andare in scena una nuova cerimonia degli accoppiamenti. Per il grande imbarazzo dell’UEFA.vuole un nuovo sorteggio Tutto ha delin questi accoppiamenti di Nyon. Durante il sorteggio degli ottavi di, ha fatto scalpore la presenza della pallina del Manchester United pescata per sfidare il Villarreal: qualcosa che non si sarebbe dovuta verificare, ...

