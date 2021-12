Champions League, agli ottavi sarà Inter-Liverpool (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sorteggiati gli ottavi di finale della Champions League 2021/2022 Si è concluso da poco il sorteggio a Nyon degli ottavi di finale della Champions League. Tra le 16 formazioni che parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club c’è anche l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, inserita in seconda fascia affronterà il Liverpool, con il match di andata che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza. Nel primo sorteggio i nerazzurri erano stati sorteggiati con l’Ajax. Salisburgo-Bayern Monaco Sporting-Manchester City Benfica-Ajax Chelsea-Lille Atletico Madrid-Manchester United Villarreal-Juventus Inter-Liverpool PSG-Real Madrid Le ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sorteggiati glidi finale della2021/2022 Si è concluso da poco il sorteggio a Nyon deglidi finale della. Tra le 16 formazioni che parteciperanno alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea per club c’è anche l’. La squadra di Simone Inzaghi, inserita in seconda fascia affronterà il, con il match di andata che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza. Nel primo sorteggio i nerazzurri erano stati sorteggiati con l’Ajax. Salisburgo-Bayern Monaco Sporting-Manchester City Benfica-Ajax Chelsea-Lille Atletico Madrid-Manchester United Villarreal-JuventusPSG-Real Madrid Le ...

