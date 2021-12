Champions League, agli ottavi Juve - Villarreal e Inter - Liverpool (Di lunedì 13 dicembre 2021) NYON (Svizzera) - Il Villarreal per la Juve, il Liverpool per l'Inter. Questi gli incroci delle italiane dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League. Questi si erano in realtà già tenuti alle ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021) NYON (Svizzera) - Ilper la, ilper l'. Questi gli incroci delle italiane dopo il sorteggio deglidi. Questi si erano in realtà già tenuti alle ...

Advertising

sportbible : Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo in the Champions League - Inter : ?? | #UCL Sorteggio nullo: verrà ripetuto alle 15:00 ?? - Eurosport_IT : 'A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica quali squadre posso… - muntzer_thomas : RT @ncorrasco: Per fortuna non abbiamo grandi ambizioni in Champions League e possiamo quasi prenderla a ridere, ma è davvero incredibile q… - L_FC_ : RT @lamelasulweb: L'FC Internazionale, mio malgrado, vincerà questa edizione di UEFA Champions League -