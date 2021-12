Champions League 2021/2022, Adidas svela il pallone ufficiale per la fase a eliminazione diretta (FOTO) (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’Adidas ha svelato il pallone ufficiale che verrà usato in Champions League nella fase a eliminazione diretta, dunque dagli ottavi fino alla finale che si giocherà a San Pietroburgo. Il design del pallone è ispirato alle cosiddette notti bianche estive della città russa, quando tra maggio e luglio il sole non tramonta. Il pallone sarà utilizzato dunque per tutto il resto della stagione a partire da febbraio fino all’atto conclusivo del 28 maggio. Di seguito ecco la FOTO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) L’hato ilche verrà usato innella, dunque dagli ottavi fino alla finale che si giocherà a San Pietroburgo. Il design delè ispirato alle cosiddette notti bianche estive della città russa, quando tra maggio e luglio il sole non tramonta. Ilsarà utilizzato dunque per tutto il resto della stagione a partire da febbraio fino all’atto conclusivo del 28 maggio. Di seguito ecco la. SportFace.

