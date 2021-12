Champions | il Villarreal sorride | ' Meglio la Juve che il City'

(Di lunedì 13 dicembre 2021) "Lantus? E' una grande squadra, ma non si può negare che ilsarebbe stata una rivale più pericolosa". Marcos Senna , ex centrocampista e attuale responsabile delle relazioni istituzionali ...

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? SALISBURGO – BAYERN MONACO SPORTING LISBONA – MAN CITY BENFICA – AJAX CHELSEA – LILLE AT… - SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS LEAGUE OTTAVI DI FINALE: VILLARREAL-JUVENTUS ? Chi andrà ai quarti di finale? #SkySport #SkyUCL… - Gazzetta_it : Discontinua ma duttile. E che coppia davanti Moreno-Danjuma: tutti i pericoli del Villarreal, avversaria Juve agli… - macronim : RT @delinquentweet: Tutto pronto per il nuovo sorteggio di Champions, ecco le fasce: 1? ????Bayern Monaco ??????????????Liverpool ????Philadelphia 7… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Villarreal

Il replay dei sorteggi diha cancellato lo Sporting Lisbona e abbinato alla Juventus il, avversario decisamente più europeo in termini di esperienza, forza e palmarès rispetto ai portoghesi. Allegri ...Marcos Senna , ex centrocampista e attuale responsabile delle relazioni istituzionali della società spagnola , ha commentato così l'esito dei sorteggi di, e in particolare il fatto che il ...Caos a Nyon durante il sorteggio di Champions League per gli ottavi di finale: per un errore del software che indica quali palline inserire ...La Juventusha la sua squadra per gli ottavi di finale di Champions League: il Villarreal. Il sito web ufficiale bianconero ha presentato la società spagnola con un articolo: "Sorteggi conclusi, l’urna ...