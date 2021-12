Champions, il Real Madrid pronto ad azione legale contro l'Uefa (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo i media spagnoli, il Real Madrid ha preannunciato un'azione contro l'Uefa , qualora venisse ripetuto integralmente il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. Le Merengues, che ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 13 dicembre 2021) Secondo i media spagnoli, ilha preannunciato un'l', qualora venisse ripetuto integralmente il sorteggio degli ottavi di finale diLeague. Le Merengues, che ...

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - sportface2016 : #RealMadrid furioso con l'#Uefa: il club di Florentino Perez è pronto ad agire per vie legali - SkySport : #UCL – Ottavi di finale ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO SALISBURGO - LIVERPO… - annispino : RT @marifcinter: Il Real Madrid ha preannunciato un'azione contro l'Uefa, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suo sorteggio… - ArmandaGelsomin : RT @marifcinter: Il Real Madrid ha preannunciato un'azione contro l'Uefa, quindi come minimo un ricorso, se verrà ripetuto il suo sorteggio… -