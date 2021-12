Champions | agli ottavi Inter - Liverpool e Villarreal - Juventus

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Caos a Nyon durante il sorteggio diLeague per glidi finale: per un errore del software che indica quali palline inserire nelle urne e' stato fatto due volte. Al primo giro...

... l'Inter un'inglese, sorteggio ottavi: l'incubo della Juve è il Psg. L'Inter rischia il Bayern o una big inglese Real Madrid - Inter 2 - 0: decidono Kroos e Asensio, nerazzurriottavi ...Nyon , 13 dicembre 2021 - I nuovi sorteggi per gli ottavi diLeague , ripetuti dopo il clamoroso annullamento per un errore tecnico , non sono ... ma una sfida sicuramente indigesta...Caos a Nyon durante il sorteggio di Champions League per gli ottavi di finale: per un errore del software che indica quali palline inserire ...La Juventusha la sua squadra per gli ottavi di finale di Champions League: il Villarreal. Il sito web ufficiale bianconero ha presentato la società spagnola con un articolo: "Sorteggi conclusi, l’urna ...