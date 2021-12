(Di lunedì 13 dicembre 2021) Il 25 dicembre si avvicina velocemente ed è arrivato il momento di pensare ai regali da fare ad amici e parenti. In queste occasioni ho sempre cercato di acquistare qualcosa che possa essere utile a chi lo ricevesse. Personalmente, infatti, preferisco perderci un po’ più di tempo a pensare a cosa comprare, piuttosto che farmi sopraffare dall’ansia dell’ultimo momento e regalare inutili chincaglierie che finiscono in un cassetto ala polvere. E’ così che quando si tratta di amici o parenti a cui vorrei fare un regalo per tutta la famiglia, decido di orientarmi sulla preparazione difai da te. In questo modo, ho la possibilità di scegliere cosa metterci dentro e, soprattutto, riesco a tenere contenuto il budget a disposizione (che ogni anno sembra, ahimè!, sempre meno!). LEGGI ANCHE: Regali di Natale ...

Advertising

giulia_ceschi : Cesti natalizi fai da te economici: 7 idee da cui prendere spunto - Mamma Shop Online - - againstfusion : @Corriere Cosi possiamo mandare dei cesti natalizi...grazie!!! - Santino_1111 : Materie prime eccellenti grande professionalità! Non solo gelato ma anche torte, pasticciotti, panettone e pandoro… - info_lavoro : #Chieve #IndustriaAlimentare #Produzione ADDETTO CONFEZIONAMENTO CESTI NATALIZI - vogheraseitu : OLTREPO IN TAVOLA - Prenotazione cesti natalizi della rete agricoltura sociale -

Ultime Notizie dalla rete : Cesti natalizi

Per iinvece non è decisamente un buon anno, rispetto al 2020 infatti, le ricerche registrano un crollo del - 73,7%. * Dati interni della piattaforma di Tiendeo.it e del sondaggio ...di Agape. Lunedì 20 dicembre , alle 11.30, nella palestra dell'Istituto del Polo tecnico scientifico 'Brutium' di Cosenza, un gruppo di 40 ragazzi del Centro Studenti Volontari dello ...Divertimento per tutti col riciclo e la fantasia. Una giovane artista, Giorgia Distefano di 32 anni, da cinque anni dà vita alla Casa di Babbo Natale ecologica. "È realizzata tutta a mano e con materi ...I regali di Natale hanno sempre qualcuno che li porta. Oggi per alcuni bambini c'è Santa Lucia, per molti il 25 Babbo Natale, ...