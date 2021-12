Centrodestra: uniti su Matone, a sinistra solo spaccature (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – “La candidatura di Simonetta Matone nel collegio Roma 1 rappresenta al meglio i valori del Centrodestra: competenza, legalità, sicurezza, impegno civile e sociale.” “È positivo e significativo che si sia trovata subito una soluzione unitaria e condivisa di alto profilo. Mentre a sinistra il ‘campo largo’ è contraddistinto da profonde spaccature, nel Centrodestra si esprime una figura autorevole che porterà un contributo decisivo ai lavori del Parlamento italiano.” “Un segnale importante anche in vista della prossima legislatura, quando si recupererà uno schema bipolare che il Centrodestra già dimostra in regioni e città di saper interpretare nel modo migliore”. Così una nota congiunta di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc. Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma – “La candidatura di Simonettanel collegio Roma 1 rappresenta al meglio i valori del: competenza, legalità, sicurezza, impegno civile e sociale.” “È positivo e significativo che si sia trovata subito una soluzione unitaria e condivisa di alto profilo. Mentre ail ‘campo largo’ è contraddistinto da profonde, nelsi esprime una figura autorevole che porterà un contributo decisivo ai lavori del Parlamento italiano.” “Un segnale importante anche in vista della prossima legislatura, quando si recupererà uno schema bipolare che ilgià dimostra in regioni e città di saper interpretare nel modo migliore”. Così una nota congiunta di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc.

Advertising

Peppe91176 : Centrodestra. Salvini: è in atto un tentativo giornalistico per dividere me e Meloni ma noi siamo uniti -