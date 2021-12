Cavaliere della Repubblica? Non proprio: sfregio di Striscia la Notizia, ecco come (e con cosa) beccano Fazio | Guarda (Di lunedì 13 dicembre 2021) "Fazio si macera nell'invidia". A dirlo è Ezio Greggio che, tornato alla conduzione di Striscia la Notizia con Enzo Iachetti, annuncia la petizione: Fabio Fazio Cavaliere della Repubblica. proprio così, nella puntata di lunedì 13 dicembre, il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda il siparietto tra il conduttore di Che Tempo Che Fa e Francesca Fialdini. Quest'ultima, infatti, è stata nominata Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana, un onorificenza che è stata conferita anche a tanti altri personaggi dello spettacolo. A tutti tranne a Fazio. "Lui - prosegue il tg di Antonio Ricci - è uno dei pochi a non averlo e si vede che ci tiene". Tra i nomi da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) "si macera nell'invidia". A dirlo è Ezio Greggio che, tornato alla conduzione dilacon Enzo Iachetti, annuncia la petizione: Fabiocosì, nella puntata di lunedì 13 dicembre, il tg satirico di Canale 5 ha mandato in onda il siparietto tra il conduttore di Che Tempo Che Fa e Francesca Fialdini. Quest'ultima, infatti, è stata nominataOrdine al meritoItaliana, un onorificenza che è stata conferita anche a tanti altri personaggi dello spettacolo. A tutti tranne a. "Lui - prosegue il tg di Antonio Ricci - è uno dei pochi a non averlo e si vede che ci tiene". Tra i nomi da ...

