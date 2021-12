Catania | concluso lo stage dei giovani velisti Optimist con Maurizio Bencic

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Si èlodi formazione con uno dei super coachinternazionali,. Iagonisti classedel Circolo nautico Nic di, hanno avuto la possibilità di vivere una full immersion, “Clinic”, con un allenatore di spessore internazionale, che ha lavorato con la squadradel Nic di, per elevarne il livello tecnico, con lezioni teoriche e pratiche in mare. Itimonieri aconUna grande opportunità per itimonieri etnei che hanno potuto conoscere ed apprezzare un coach d’eccezione, ovvero...

Advertising

BozzettoSC : RT @SanDanieleDOP: Con il weekend a Catania si è concluso anche il tour di #AriadiSanDaniele. In attesa di rivederci nel 2022, ecco le fot… - PaoloNacarlo : RT @LegaProOfficial: Il Derby del Cuore del Barbera si è concluso al Massimino unendo la Sicilia ?? Dal presidente @FrancescoGhire2 e #Leg… - LegaProOfficial : Il Derby del Cuore del Barbera si è concluso al Massimino unendo la Sicilia ?? Dal presidente @FrancescoGhire2 e… - SanDanieleDOP : Con il weekend a Catania si è concluso anche il tour di #AriadiSanDaniele. In attesa di rivederci nel 2022, ecco l… - GiornaleLORA : Concluso il Catania Film Fest, i vincitori della decima edizione -

Ultime Notizie dalla rete : Catania concluso

CataniaToday

Quasi la metà dei nuovi casi di contagiati è nel territorio di. Ieri in Sicilia, a Palermo,... "Ieri - ha- mezzo milione di dosi di vaccino anti - Covid sono state inoculate. In ...L'evento formativo, ha visto la partecipazione dei giornalisti provenienti da, Messina e ... Il presidente Interdonato nella sua presentazione dei 17 obiettivi da raggiungere ha: 'Tutti ...Sebastiano Spampinato, considerato dagli investigatori l'assassino di Jenny Cantarero, è stato trovato senza vita davanti al portico.Da stamattina nella sede municipale di via S. Antonio Abate è stato attivato uno sportello di informazione con personale dell’ASP per sensibilizzare la campagna vaccinale per il Covid. Uno sportello c ...