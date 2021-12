Caso Suarez, la Procura archivia l’inchiesta sull’esame di italiano: non c’è illecito sportivo (Di martedì 14 dicembre 2021) La Procura della Figc ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta interna relativa all’indagine della Procura di Perugia sul finto esame di italiano di Luis Suarez per poter ottenere la cittadinanza italiana ed essere tesserato da comunitario dalla Juventus. Secondo la Figc, sentito il parere della Procura Generale dello Sport, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti di dirigenti, tesserati o altri soggetti giudicabili dalla giustizia sportiva. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) Ladella Figc ha disposto l’zione delinterna relativa all’indagine delladi Perugia sul finto esame didi Luisper poter ottenere la cittadinanza italiana ed essere tesserato da comunitario dalla Juventus. Secondo la Figc, sentito il parere dellaGenerale dello Sport, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti di dirigenti, tesserati o altri soggetti giudicabili dalla giustizia sportiva. SportFace.

