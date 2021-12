Caso Denise Pipitone: perché Veronica Panarello chiamò Piera Maggio? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Due casi completamente diversi tra loro, con due donne completamente diverse tra loro, sembrano avere un punto di contatto. Da una parte troviamo Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, che da ormai 17 lunghi anni sta facendo di tutto purché salti fuori la verità sulla scomparsa della figlia. Dall’altra parte Veronica Panarello, mamma di Loris Andrea Stival, ucciso da lei stessa e per la quale è stata condannata a 30 anni di carcere. Leggi anche -> Il Caso di Denise Pipitone in Parlamento: cosa succede adesso? Sicuramente due figure che l’una con l’altra non hanno nulla in comune. Eppure sembra ci sia un punto di contatto tra le due donne. Infatti secondo la ricostruzione di ‘Quarto Grado’ nel settembre 2004, ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Due casi completamente diversi tra loro, con due donne completamente diverse tra loro, sembrano avere un punto di contatto. Da una parte troviamo, la mamma di, che da ormai 17 lunghi anni sta facendo di tutto purché salti fuori la verità sulla scomparsa della figlia. Dall’altra parte, mamma di Loris Andrea Stival, ucciso da lei stessa e per la quale è stata condannata a 30 anni di carcere. Leggi anche -> Ildiin Parlamento: cosa succede adesso? Sicuramente due figure che l’una con l’altra non hanno nulla in comune. Eppure sembra ci sia un punto di contatto tra le due donne. Infatti secondo la ricostruzione di ‘Quarto Grado’ nel settembre 2004, ...

Advertising

SalvoPatty : @Pantocrax @minGiustizia @Quirinale @ANMagistrati @Viminale Chiediamo a voce alta, verità per il caso Denise Pipito… - Andrea30070509 : RT @Pantocrax: #DenisePipitone Se pensate che la nostra sia un'ossessione, non conoscete il caso. #Giustizia per Denise significa diritti p… - Arrighi3Daniele : Di seguire questa strada di poter fare partire una commissione parlamentare di inchiesta sulla caso di Denise cioè… - Troy97935837 : #QuartoGrado x Denise che sia il caso!?mentre il cuginetto davanti lei dietro verso casa arriva un auto così la pre… - minitravelsize : RT @Poppins791: In che senso la Panarello è una testimone per il caso di Denise? #QuartoGrado -