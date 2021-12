Casi covid al Manchester United: prossima gara a rischio (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Manchester United fa sapere che a seguito della conferma della positività ai test per il covid-19 dei Casi riscontrati ieri, tra il personale e i giocatori della prima squadra, “è stata presa la decisione di chiudere gli allenamenti della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore, per ridurre al minimo il rischio di qualsiasi ulteriore infezione. Le persone che sono risultate positive si stanno isolando secondo i protocolli della Premier League”. Lo comunica il club sul sito ufficiale. Il Club, prosegue la nota, sta discutendo con la Premier League se giocare la partita di martedì contro il Brentford. “Il viaggio del team e del personale a Londra sarà rinviato in attesa del risultato di tale discussione”. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ilfa sapere che a seguito della conferma della positività ai test per il-19 deiriscontrati ieri, tra il personale e i giocatori della prima squadra, “è stata presa la decisione di chiudere gli allenamenti della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore, per ridurre al minimo ildi qualsiasi ulteriore infezione. Le persone che sono risultate positive si stanno isolando secondo i protocolli della Premier League”. Lo comunica il club sul sito ufficiale. Il Club, prosegue la nota, sta discutendo con la Premier League se giocare la partita di martedì contro il Brentford. “Il viaggio del team e del personale a Londra sarà rinviato in attesa del risultato di tale discussione”.

