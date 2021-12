Cartelle esattoriali | si va verso un nuovo rinvio | esulta Forza Italia

Advertising

Antonio_Tajani : Sulla questione delle cartelle esattoriali bisogna permettere agli italiani che non sono in grado di pagare di aver… - forza_italia : Un rinvio selettivo delle cartelle esattoriali si può fare! - Giovann32159310 : RT @itsmeback_: Continuano a distrarsi parlando di green pass, intanto arrivano cartelle esattoriali, nuove tasse, aumenti carburante e bol… - gigliol55987869 : RT @radioanchio: #Radioanchio @giorgiozanchini #14dicembre @Radio1Rai 7:30 Maggioranza divisa sul rinvio cartelle esattoriali. #SCIOPEROge… - capand69 : RT @GonnelliLuca: ULTIM'ORA 20.57 Fonti di Forza Italia: bene il governo, verso un ulteriore rinvio delle cartelle esattoriali @LaStampa -

Ultime Notizie dalla rete : Cartelle esattoriali

A Draghi Conte solleva anche la questione della rottamazione quater delle, nonché il tema della scuola, chiedendo maggiore flessibilità per i lavoratori che hanno i figli ...'Esprimiamo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo e dai relatori a valutare una congrua ed ulteriore dilazione dei tempi di pagamento delleche saranno notificate a partire dal primo gennaio 2022". Così fonti di Forza Italia al termine dell'incontro bilaterale tra il Governo e la delegazione di Forza Italia sulla ...Forza Italia è ottimista dopo il pressing: "Apprezziamo la disponibilità del governo a valutare una congrua ed ulteriore dilazione dei tempi di pagamento" ...Roma, 13 dic. (LaPresse) - "Esprimiamo apprezzamento per la disponibilità manifestata dal governo e dai relatori a valutare una congrua ed ulteriore dilazione ...