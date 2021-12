Cartabellotta | Virus circola ma resistiamo Ultime 3 settimane 600mila prime dosi | 400mila booster al giorno

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 13 dicembre 2021) “La situazione Covid in Italia? Siamo in una fase del tiro alla fune o della resistenza reciproca. Da un lato c’è ilche continua are in maniera importante e ciò determina un impatto sugli ospedali modesto rispetto all’epoca pre-vaccinali, ma più casi ci sono e più ci sono ricoveri e decessi. Dall’altro lato stiamo cercando di fare resistenza innalzando il muro di protezione con le vaccinazioni e le terze”. Ad affermarlo è Nino, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “Nelletreabbiamo fatto oltrenuovi vaccinati e questa è un’ottima notizia - dice- per quanto riguarda le terze ...