Carolyn Smith, il dolce ricordo di Lamberto Sposini: lo scatto dal passato (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carolyn Smith volto noto di Rai Uno ha condiviso un dolce ricordo del passato che ha trovato il sostegno anche del web: ecco la dedica speciale. Il prossimo Sabato ci terrà ancora una volta compagnia nella finale di Ballando con le stelle, programma di Rai Uno in cui da anni è una la vera giudice Leggi su youmovies (Di lunedì 13 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.volto noto di Rai Uno ha condiviso undelche ha trovato il sostegno anche del web: ecco la dedica speciale. Il prossimo Sabato ci terrà ancora una volta compagnia nella finale di Ballando con le stelle, programma di Rai Uno in cui da anni è una la vera giudice

Advertising

illongim : @stanzaselvaggia @CyberSpampi Comunque é nata una nuova frase fatta. 'Carolyn Smith è l'unica che puó giudicare' is… - boca_magic : RT @Cinguetterai: Ieri pomeriggio Selvaggia su Carolyn Smith: “Non abbiamo litigato, non siamo in guerra”. Non la segue più su Instagram e… - SimonaCroisette : RT @Cinguetterai: ??Milly e Monica Bellucci che parlano in francese, con Carolyn Smith che sbrocca perché lei non può parlare in inglese a #… - aridim1 : @chiccobello7 Perché è tecnicamente tra le più brave in pista. Glielo ha detto anche Carolyn Smith. - Aletti_Marco73 : @Ballando_Rai @milly_carlucci Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith ed invece si sono perse. Peccato -