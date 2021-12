Carolina Marconi inizia la cura ormonale ma non perde la speranza di avere un figlio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Terminata la chemioterapiala, continuare a raccontare tutto ai suoi follower, resta sempre positiva ma non nasconde che c’è stato un altro colpo al cuore.sta lottando contro il tumore al seno, sta bene, dopo la chemio piano piano si sta riprendendo del tutto ma ha ancora 5 anni di cure. Spera di noneffetti collaterali ma più di tutto spera di potereun. Almeno per altri due anni non potrà realizzare il suo desiderio ma anche dopo non tutto sarà così semplice. Ha parlato con il suo oncologo, gli ha chiesto se potrà diventare mamma, è ciò che desidera di più, ma la risposta per lei è stata ancora una volta dura da digerire....