Carolina Marconi | il tumore al seno mette a rischio il suo sogno di diventare mamma Il post su Instagram

Advertising

infoitcultura : Carolina Marconi, gli aggiornamenti sulla sua malattia: 'La lotta continua' - infoitcultura : Carolina Marconi vuole essere mamma, difficile ma non impossibile: “Ho la speranza e il desiderio” - infoitcultura : Carolina Marconi, mamma dopo la lotta al cancro: «Il mio sogno più grande» - infoitcultura : Carolina Marconi, mamma dopo la lotta al cancro: «Il mio sogno più grande» IL POST - infoitcultura : Carolina Marconi nuova doccia gelata dopo la malattia Loncologo mi ha detto che -

Ultime Notizie dalla rete : Carolina Marconi

Dopo aver sconfitto il tumore l'ex gieffina ha iniziato una cura ormonale che almeno per qualche anno le impedirà di provare ad avere ...ha da poco finito la chemioterapia per combattere un tumore al seno . Ora le piacerebbe provare ad avere un figlio . Ha però ricevuto una notizia che le ha fatto mancare il respiro: ...La sua storia sta commovendo in tanti. Percorso lungo e difficile. Carolina Marconi ha da poco finito la chemioterapia per combattere un tumore al seno. Ora le piacerebbe ...L'ex gieffina rivela che purtroppo dovrà... Carolina Marconi non ha ancora concluso la sua battaglia. L’ex gieffina 43enne dopo aver affrontato le cure per la neoplasia al seno dovrà aspettare ancora ...