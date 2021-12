Carolina Marconi: “Ho iniziato la cura ormonale, dovrò farla 5 anni. Sogno di diventare mamma: l’oncologo è titubante, ma non mi arrendo” (Di lunedì 13 dicembre 2021) La speranza è sempre l’ultima a morire. Lo è anche per Carolina Marconi che, nella sua lunga battaglia contro il tumore al seno, ora condivide il Sogno di diventare madre e lo fa con un post su Instagram. Non è la prima volta che l’ex gieffina affida al social la condivisione di questo periodo particolare della sua vita. Costantemente, giorno dopo giorno, ha sempre informato i suoi followers ed i suoi fans dello stato della sua malattia e la sofferenza delle cure. Nonostante ciò, in questi mesi la Marconi ha sempre dimostrato coraggio e, soprattutto, lo ha dato a chi, come lei, si sente escluso e diverso a causa della malattia. Ora che, dopo l’ultima seduta di chemioterapia, giungono notizie confortanti condivide con la rete anche il Sogno di avere un figlio. Un Sogno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) La speranza è sempre l’ultima a morire. Lo è anche perche, nella sua lunga battaglia contro il tumore al seno, ora condivide ildimadre e lo fa con un post su Instagram. Non è la prima volta che l’ex gieffina affida al social la condivisione di questo periodo particolare della sua vita. Costantemente, giorno dopo giorno, ha sempre informato i suoi followers ed i suoi fans dello stato della sua malattia e la sofferenza delle cure. Nonostante ciò, in questi mesi laha sempre dimostrato coraggio e, soprattutto, lo ha dato a chi, come lei, si sente escluso e diverso a causa della malattia. Ora che, dopo l’ultima seduta di chemioterapia, giungono notizie confortanti condivide con la rete anche ildi avere un figlio. Un...

