Carol Alt si racconta | da Senna al crudismo | ora conquista Instagram

Advertising

napolista : Carol Alt: «#Senna? Ci conoscemmo a una sfilata. Guardava solo me. Alla sua morte rimasi sotto choc» Al CorSera: «… - annoupanoux : RT @Corriere: Carol Alt: «Ho amato solo due uomini: Senna e Alexei. E resto bella con il crudismo» - ErmannoKilgore : Ma che ce frega? - ProDocente : Carol Alt: «Ho amato solo due uomini: Senna e Alexei. E resto bella con il crudismo» La modella -icona: chi è - Nice_MBelle : RT @Corriere: Carol Alt: «Ho amato solo due uomini: Senna e Alexei. E resto bella con il crudismo» -

Ultime Notizie dalla rete : Carol Alt

Corriere della Sera

Icona di bellezza indiscussa negli Anni 80, con (si dice) oltre 500 copertine all'attivo ('Io ho perso il conto', confessa lei), regina del mondo della moda e star del cinema:ne ha di cose da raccontare. Intervistata dal Corriere della Sera si lascia andare ai ricordi e si confida sul suo amore travolgente per Ayrton Senna , ma anche su quello per il suo compagno ...è stata una delle top model più famose degli anni Novanta nonché attrice nel film sulla vita di Marina Ripa di Meana , 'I miei primi quarant'anni'. E ora la, che di anni ne ha 61, sbarca ...L'amore della Alt e Senna, l'indimenticabile campione di Formula 1 morto ne 1994 a seguito di un incidente sul circuito di Imola, ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa dell'epoca. Il loro primo ...L’attrice ed ex modella: «Ayrton? Guardava solo me. Il mio compagno Alexei Yashin è 13 anni più giovane: guardo il suo fisico e prendo atto che sono mortale» ...