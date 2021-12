Carol Alt si racconta | da Senna al crudismo | ora conquista Instagram

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Icona di bellezza indiscussa negli Anni 80, con (si dice) oltre 500 copertine all’attivo (“Io ho perso il conto”, confessa lei), regina del mondo della moda e star del cinema:Alt ne ha di cose dare. Intervistata dal Corriere della Sera si lascia andare ai ricordi e si confida sul suo amore travolgente per Ayrton, ma anche su quello per il suo compagno attuale, Alexei Yashin. E poi i suoi segreti di bellezza, che le permettono di avere a 61 anni un fisico invidiabile, che passano dall’alimentazione ma non solo… L’amore della Alt e, l’indimenticabile campione di Formula 1 morto ne 1994 a seguito di un incidente sul circuito di Imola, ha tenuto banco sulle pagine di cronaca rosa dell’epoca. Il loro primo incontro è stato durante una sfilata, come ricorda la ex modella al Corriere della Sera: ...

