Car [and the] City - Mazzoncini (A2A): "Le grandi città saranno sempre più chiuse alle auto" (Di lunedì 13 dicembre 2021) La decarbonizzazione non passerà soltanto per l'elettrificazione delle auto, ma anche dai carburanti sintetici e dall'idrogeno. Detto questo, il destino dei veicoli nelle città pare segnato: saranno luoghi sempre più off-limits per le vetture di proprietà. Ne è convinto Renato Mazzoncini, attuale amministratore delegato della Life Company A2A e professore al Politecnico di Milano per il corso "Mobility- Infrastructures and Services". Mazzoncini, dal 2015 al 2018 numero uno del gruppo Ferrovie dello Stato, è autore del libro "Inversione a E" (edito da Egea), un compendio sulle prossime grandi trasformazioni della mobilità nell'ottica della sostenibilità ambientale. Quattroruote ha intervistato il top manager durante una tappa del tour di presentazione, ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 dicembre 2021) La decarbonizzazione non passerà soltanto per l'elettrificazione delle, ma anche dai carburanti sintetici e dall'idrogeno. Detto questo, il destino dei veicoli nellepare segnato:luoghipiù off-limits per le vetture di proprietà. Ne è convinto Renato, attuale amministratore delegato della Life Company A2A e professore al Politecnico di Milano per il corso "Mobility- Infrastructures and Services"., dal 2015 al 2018 numero uno del gruppo Ferrovie dello Stato, ère del libro "Inversione a E" (edito da Egea), un compendio sulle prossimetrasformazioni della mobilità nell'ottica della sostenibilità ambientale. Quattroruote ha intervistato il top manager durante una tappa del tour di presentazione, ...

