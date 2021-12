Caporalato | l’ipocrisia buonista sulla “nuova” schiavitù | immigrati accolti e sfruttati

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Formalmente lanon esiste, ricacciata com’è stata negli oscuri meandri della storia, nelle immagini cinematografiche dei colossal d’annata, tra catene avvilenti e punizioni a colpi di frusta. Sotto la coltre rassicurante dei “diritti dell’uomo”, garantiti per tutti, il fenomeno più che scomparire sì è però modificato, adattandosi alle mutate condizioni socio-economiche del nuovo millennio, senza perdere però la sua essenza dominatrice. Di questo bisogna parlare – senza ipocrisie – di fronte alle indagini della Procura di Foggia, che hanno portato alla luce un diffuso sistema di sfruttamento, messo in piedi dai caporali locali e dai proprietari delle aziende della Capitanata a danno dei numerosi migranti di origine extracomunitaria, che lavorano nelle campagne della zona. Tra gli indagati – come noto – c’è anche Rosalba Bisceglia, moglie di Michele Di ...