Capone “No allo sciopero | mossa Cgil-Uil più politica che sindacale”

PALERMO (ITALPRESS) – "Il governo fa il suo mestiere e le parti sociali fanno il loro, segnalando le criticità e suggerendo eventuali soluzioni, ma non si possono sostituire alla politica. L'impressione è che quello della Cgil e della Uil sia uno strumento non di lotta sindacale ma politica. Su questa partita noi non ci stiamo assolutamente". A dirlo ai microfoni dell'Italpress è il segretario generale dell'Ugl, Francesco Paolo Capone, in merito allo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per il 16 dicembre. Capone, intervistato nella redazione di Palermo dell'agenzia, ha parlato del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendolo "una sorta di grande Piano Marshall per il rilancio del nostro paese: 220 miliardi, 25 miliardi"

