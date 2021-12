Caos Champions League | sorteggio da rifare | ecco il motivo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Giallo eper gli ottavi delladail, nessuno se ne era accorto. Non saranno Ajax e Sporting Lisbona le avversarie di Inter e Juventus in: arriva la decisione ufficiale. Ildegli ottavi andrà rifatto alle ore 15.00, secondo quanto confermato in questi minuti dalla Uefa. Alla cerimonia ufficiale a Nyon, in Svizzera, è stato estratto il nome del Villarreal e poi l’ex stella dell’Arsenal Andrey Arshavin ha scelto la palla dello United. Secondo le regole due squadre non possono affrontarsi in quanto avevano già gareggiato nello stesso gruppo, con lo United primo e il Villarreal secondo. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ...

ROMA - Un errore in fase di sorteggio sta creando il caos per gli ottavi di finale di Champions League. Nello specifico l'Atletico Madrid, perché la Uefa ha messo la pallina del Liverpool (che non poteva essere pescata) e non quella del Manchester United. Caos nel corso dei sorteggi di Champions League, durante i quali sono stati commessi alcuni errori che hanno di fatto influito sugli accoppiamenti. In particolare, l'Atletico Madrid, ... Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà ripetuto dopo alcuni errori.