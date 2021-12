Caos Champions League | il sorteggio dovrà ripetersi | il motivo

(Di lunedì 13 dicembre 2021) E’dopo ildegli ottavi di finale di. E’ stato commesso un errore durante gli accoppiamenti e la decisione è stata quella della ripetizione. Il? Ha fatto scalpore l’estrazione della pallina del Manchester United contro il Villarreal, sfida impossibile agli ottavi considerando il precedente incontro tra le due squadre nella fase a gironi. In realtà si trattava del City, prossimo avversario del Villarreal. L’Atletico Madrid ha pescato il Bayern Monaco e ha chiesto di far ripetere il: la pallina del Manchester United non era presente tra le opzioni per l’Atletico Madrid. Il club spagnolo non ci sta. La Uefa ha ufficializzato la decisione: “a seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli ...

ROMA - Un errore in fase di sorteggio sta creando ilper gli ottavi di finale diLeague. Nello specifico l'Atletico Madrid, perché la Uefa ha messo la pallina del Liverpool (che non poteva essere pescata) e non quella del Manchester ...E'per quanto riguarda il sorteggio diLeague , sono andati in scena gli accoppiamenti degli ottavi di finale con due squadre italiane in corsa: la Juventus dovrà vedersela con lo Sporting ...Caos nel corso dei sorteggi di Champions League, durante i quali sono stati commessi alcuni errori che hanno di fatto influito sugli accoppiamenti. In particolare, l'Atletico Madrid, ...Il giornalista Capuano ha lanciato un attacco all’Uefa dopo il caos generato per il sorteggio degli ottavi di Champions League Il sorteggio degli ottavi di Champions League sarà ripetuto dopo alcuni e ...