Caos Champions | alla fine è Villarreal-Juve e Inter-Liverpool

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Uefa che pasticcio. Sorteggi diripetuti entus che prima pesca lo Sporting Lisbona, poi il. Per l'arriva nel primo sorteggio l'Ajax, nel secondo il. Tutto sommato ai bianconeri è andata bene in entrambe le occasioni. Per i nerazzurri l'avversario britannico è più complicato di quello olandese. Questi gli ottavi: Salisburgo-Bayern Monaco, Sporting Lisbona-Manchester City, Benfica-Ajax, Chelsea-Lille, Atletico Madrid-Manchester United,ntus,, Paris Saint Germain-Real MadridL'andata degli ottavi si disputerà tra il 15 e il 22 febbraio, ritorno tra l'8 e il 16 marzo: nelle prossime ore sarà comunicato il programma con le date delle singole partite. Non esiste più la ...

Ilgenerato dopo la ripetizione dei sorteggi degli ottavi di finale diLeague , avrà sicuramente una lunga coda mediatica. Ad esempio, il Real Madrid ha già annunciato azioni legali , in ...Così Emilio Butragueno commenta ilavvenuto durante i sorteggi degli ottavi diLeague , in cui il Real Madrid era prima stato sorteggiato contro il Benfica, ma poi, dopo la ripetizione,...ROMA. – I sorteggi del caos, ovvero quelli andati in scena oggi a Nyon e che riguardavano gli ottavi di finale della massima competizione europea per club, la Champions League. Per la prima volta nell ...Il caos generato dopo la ripetizione dei sorteggi degli ottavi di finale di Champions League, avrà sicuramente una lunga coda mediatica. Ad esempio, il Real Madrid ha già annunciato azioni legali, in ...