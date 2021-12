Cantine a Milano – Milano (Di martedì 14 dicembre 2021) Cantine a Milano Via Bergamo, 8 – 20135 Milano Tel. 02/45545389 Sito Internet: www.mi-cant.com Tipologia: enoteca Prezzi: Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Sin dalla sua fondazione, Cantine a Milano ha puntato tutto sulla selezione di piccole aziende vinicole a conduzione familiare capaci di produrre vini dallo straordinario rapporto qualità/prezzo e strettamente legati al territorio. Ne consegue che il campionario non è ampio: poche referenze per ogni regione e per tipologia di vino, in taluni casi addirittura solo un’azienda a rappresentare un intero comparto dell’enologia italiana. Di contro, i clienti hanno la garanzia di poter bere bene anche a meno di 5 euro. La maggior parte delle etichette sono made in Italy, ma c’è anche una buona ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021)Via Bergamo, 8 – 20135Tel. 02/45545389 Sito Internet: www.mi-cant.com Tipologia: enoteca Prezzi: Giorno di chiusura: Domenica OFFERTA Sin dalla sua fondazione,ha puntato tutto sulla selezione di piccole aziende vinicole a conduzione familiare capaci di produrre vini dallo straordinario rapporto qualità/prezzo e strettamente legati al territorio. Ne consegue che il campionario non è ampio: poche referenze per ogni regione e per tipologia di vino, in taluni casi addirittura solo un’azienda a rappresentare un intero comparto dell’enologia italiana. Di contro, i clienti hanno la garanzia di poter bere bene anche a meno di 5 euro. La maggior parte delle etichette sono made in Italy, ma c’è anche una buona ...

SecolodItalia1 : Cantine a Milano – Milano - CorriereAlbaBra : È uscita la nuova edizione 2022 di Cantine d’Italia, la Guida per l’Enoturista a cura di Go Wine. L’evento di pres… - BarattiRenata : @SandroVeronesi @fulvioabbate La foto di copertina di Milano in guerra di Camilla Cederna e c.mi ha risvegliato bru… -