CANALE 5 | PAPA FRANCESCO INCONTRA GLI INVISIBILI NELLO SPECIALE ESCLUSIVO DEL TG5

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 13 dicembre 2021)torna su5 con un colloquio dedicato agli “”, gli ultimi, quasi un anno dopo l’intervista esclusiva concessa a Fabio Marchesa Ragona. Lodel Tg5 andrà in onda domenica 19 dicembre dalle 20.35 alle 21.40 in esclusiva mondiale. Non è la prima volta che il Pontefice parla ad un pubblico che non sia quello “tradizionale” che lo segue tutto l’anno in tv, ovvero Rai1 e Tv2000. Ricordiamo gli speciali su Nove e5, l’ammiraglia Mediaset. Un’esclusiva dal forte valore simbolico e anche politico.e gliDomenica alle 20.35 in esclusiva mondiale su5 pic.twitter.com/6pyue8UuQX — Dario (@DarioL46) December 13, 2021