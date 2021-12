Campionato invernale | a Traiano detta legge “Tevere Remo Mon Ile”

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Sole e vento per una meravigliosa giornata di regate a Riva diche ha visto il ritorno ai vertici di “Mon Ile“, il First 40 di Gianrocco Catalano che ieri ha vinto entrambe le regate disputate nella classe regina, la IRC Regata. “Una giornata impegnativa – ha commentato il direttore del Comitato di Regata Fabio Barrasso – che è stata caratterizzata da un vento decisamente sostenuto. Siamo partiti con 15/18 nodi che spiravano da terra, e questo Nord non è mai praticamente cambiato, arrivando fino ai 20 nodi”. “Abbiamo steso un solo campo di regata e siamo riusciti a condurre a termine due prove sia per i regata, con due giri, sia per i Crociera, con un giro. Per i Coastal la direzione scelta è stata ovviamente verso sud, e la loro prova si è sviluppata per 14.5 miglia verso Santa Marinella e ritorno”, conclude ...