Camorra | bomba al panificio | arrestato uno degli attentatori

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Erano stati controllati e sanzionati, nel Napoletano, per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19 le due persone ritenute responsabili, dai carabinieri e dalla Procura di Napoli, dell’attentato dinamitardo ai danni di undi Napoli e questo particolare, insieme con l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, ha consentito agli inquirenti di individuarli. I carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno notificato due arresti in carcere emessi dal gip emessi nei confronti di Giuseppe Robustelli e Charles Di Martino, 37 e 42 anni, accusati dalla DDA di detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi e danneggiamento, con l’aggravante del metodo mafioso. Al primo la misura cautelare è stata notificata in carcere, dove si trova in quanto accusato di altri reati. Il secondo invece è, al momento, ...