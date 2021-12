Calendario e orari spareggi ottavi di finale Conference League 2021/2022: andata e ritorno (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il Calendario degli spareggi per gli ottavi di finale di Conference League 2021/2022, con il programma e gli orari delle partite di andata e ritorno. In seguito alla fase a gironi, le terze qualificate dell’Europa League e le seconde dei gironi della terza competizione Uefa si sfideranno per andare avanti nella competizione. I sorteggi hanno delineato gli accoppiamenti le cui vincitrici se la vedranno con le otto formazioni che hanno vinto la fase a gironi, tra cui la Roma. Si entra quindi nel vivo della prima edizione della nuova competizione UEFA, anche se al momento in cui si sta scrivendo, c’è ancora da risolvere il caso legato a Tottenham-Rennes. Calendario ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 dicembre 2021) Ildegliper glididi, con il programma e glidelle partite di. In seguito alla fase a gironi, le terze qualificate dell’Europae le seconde dei gironi della terza competizione Uefa si sfideranno per andare avanti nella competizione. I sorteggi hanno delineato gli accoppiamenti le cui vincitrici se la vedranno con le otto formazioni che hanno vinto la fase a gironi, tra cui la Roma. Si entra quindi nel vivo della prima edizione della nuova competizione UEFA, anche se al momento in cui si sta scrivendo, c’è ancora da risolvere il caso legato a Tottenham-Rennes....

