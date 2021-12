Calenda, Berlusconi al Quirinale? “‘Arrivacce’ come lui, ma dividerebbe il Paese” (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non sono favorevole” a Berlusconi presidente della Repubblica. Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà spiegando: “Berlusconi sta lottando come un leone, è apprezzabile. Ma è legato a una stagione molto divisiva della Repubblica, noi dobbiamo eleggere un presidente in grado di parlare a tutti. Questo vale anche per una figura molto estrema dell’altra parte”. Andrebbe bene la Casellati? “Certo -ha risposto il leader di Azione-. Purchè siano persone europeiste, che si riconoscono nelle democrazie liberali. Berlusconi ha queste caratteristiche, però è anche vero che è stato per 30 anni ‘front man’ di uno sconto, di una guerra civile a bassa intensità che ha portato il Paese al declino, non per responsabilità sua. E’ difficile che possa rappresentare tutto il Paese”. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 13 dicembre 2021) “Non sono favorevole” apresidente della Repubblica. Lo ha detto Carloa Agorà spiegando: “sta lottandoun leone, è apprezzabile. Ma è legato a una stagione molto divisiva della Repubblica, noi dobbiamo eleggere un presidente in grado di parlare a tutti. Questo vale anche per una figura molto estrema dell’altra parte”. Andrebbe bene la Casellati? “Certo -ha risposto il leader di Azione-. Purchè siano persone europeiste, che si riconoscono nelle democrazie liberali.ha queste caratteristiche, però è anche vero che è stato per 30 anni ‘front man’ di uno sconto, di una guerra civile a bassa intensità che ha portato ilal declino, non per responsabilità sua. E’ difficile che possa rappresentare tutto il”. ...

