Calciomercato Milan: nel mirino Christensen. Ma c’è un ostacolo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Christensen potrebbe essere depennato dagli obiettivi di mercato del Milan. Il Chelsea è pronto ad offrirgli il rinnovo Secondo quanto riportato da Metro il Chelsea è pronto a blindare due difensori: si tratta di Andreas Christensen e Thiago Silva, entrambi a scadenza. Pronto un contratto quadriennale per il danese, accostato in questi giorni al Milan, con opzione per una quinta stagione. Per il brasiliano, 37 anni, l’accordo sarà di una stagione. Diverso il discorso di Antonio Rudiger, destinato a lasciare il club al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021)potrebbe essere depennato dagli obiettivi di mercato del. Il Chelsea è pronto ad offrirgli il rinnovo Secondo quanto riportato da Metro il Chelsea è pronto a blindare due difensori: si tratta di Andrease Thiago Silva, entrambi a scadenza. Pronto un contratto quadriennale per il danese, accostato in questi giorni al, con opzione per una quinta stagione. Per il brasiliano, 37 anni, l’accordo sarà di una stagione. Diverso il discorso di Antonio Rudiger, destinato a lasciare il club al termine della stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

