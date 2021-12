Calciomercato Milan, mediana in difficoltà: Adli può arrivare subito. Le ultime (Di lunedì 13 dicembre 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri sono in difficoltà a centrocampo, ecco allora che Adli potrebbe anticipare i tempi e arrivare già a gennaio Pioli sta riscontrando qualche problema nella coppia attualmente di riserva a centrocampo Bakayoko–Bennacer. Motivo per cui Adli potrebbe approdare in rossonero subito a gennaio. Lo riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il francese classe 2000 dovrebbe restare al Bordeuax in prestito fino a fine stagione, ma a questo punto potrebbe sbarcare con qualche mese di anticipo a Milanello. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021): i rossoneri sono ina centrocampo, ecco allora chepotrebbe anticipare i tempi egià a gennaio Pioli sta riscontrando qualche problema nella coppia attualmente di riserva a centrocampo Bakayoko–Bennacer. Motivo per cuipotrebbe approdare in rossoneroa gennaio. Lo riporta l’edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Il francese classe 2000 dovrebbe restare al Bordeuax in prestito fino a fine stagione, ma a questo punto potrebbe sbarcare con qualche mese di anticipo aello. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

