Calciomercato Milan, è derby per l’uruguaiano Agustin Alvarez (Di lunedì 13 dicembre 2021) Calciomercato Milan, forte concorrenza perAgustin Alvarez, attaccante uruguaiano che piace anche all’Inter Non solo il Milan su Augustin Alvarez, l’attaccante uruguaiano del Penarol ha attirato le attenzioni di diversi club europei. Ora il Milan potrebbe rischiare di aprire un’asta. A riportarlo è Defensa Central, che ha annunciato l’interesse sul giovane talento da parte di Inter e Real Madrid. Si complica dunque, per il Milan, la strada che porta all’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 dicembre 2021), forte concorrenza per, attaccante uruguaiano che piace anche all’Inter Non solo ilsu Augustin, l’attaccante uruguaiano del Penarol ha attirato le attenzioni di diversi club europei. Ora ilpotrebbe rischiare di aprire un’asta. A riportarlo è Defensa Central, che ha annunciato l’interesse sul giovane talento da parte di Inter e Real Madrid. Si complica dunque, per il, la strada che porta all’attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : Milan, primato e mercato: stretta per il difensore, e c’è una pista che porta a Jovic #calciomercato - Gazzetta_it : Luiz Henrique, una freccia per il #Milan. E il vice Kjaer sarà un giovane - Milannews24_com : La decisione di #Vlahovic ?? - CalcioNews24 : #Milan, derby con l'#Inter anche sul mercato ?? - cmdotcom : Ag. Mario Rui: 'Difficile ci sia col Milan. Futuro? A fine anno può dire addio. Parisi? No al Napoli, ho proposto C… -